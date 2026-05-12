День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 16:26

Адвокат объяснила, кто может пользоваться столом и нижними полками в поезде

Адвокат Денисова: пользоваться столом и нижними полками могут все пассажиры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пользоваться столиком и нижними полками в поезде могут все пассажиры, рассказала «Москве 24» адвокат Полина Денисова. Она отметила, что для пассажиров верхних полок предусмотрено расписание использования.

На завтрак отводится до 30 минут в период с 07:00 до 10:00, на обед полагается до одного часа с 12:00 до 15:00, а на ужин — еще полчаса с 19:00 до 21:00, — рассказала Денисова.

Адвокат подчеркнула, что использование нижних полок с любой другой целью возможно только с согласия других пассажиров. По ее словам, в случае нарушения правил ситуацию может урегулировать проводник.

Ранее адвокат Алексей Лунев рассказал, что получить денежную компенсацию за овербукинг можно через суд. Он отметил, что для возмещения морального вреда пострадавшему придется доказывать, что из-за недопуска на рейс у него сорвалась туристическая поездка или деловая встреча.

Общество
адвокаты
поезда
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разве это не очевидно?»: в ЕП призвали прекратить финансирование Украины
Заслуженный строитель России Шеляпин заинтересовал Генпрокуратуру
Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели
В возрасте 45 лет умерла сценарист сериала «Склифосовский»
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии
Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая
Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО
Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге
В Совфеде ответили, как воспитать у молодежи любовь к родине
Путин сделал решительное заявление о возможностях «Орешника»
Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью
Испытания «Сармата» показали на видео
Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере
Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене
Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство
Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой
Путин заявил о финальной стадии работ над «Буревестником»
Путин отметил создание в России ракетных комплексов, не имеющих аналогов
Юрист ответила, как бороться с обманом в автосалоне
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.