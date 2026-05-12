Адвокат объяснила, кто может пользоваться столом и нижними полками в поезде

Адвокат Денисова: пользоваться столом и нижними полками могут все пассажиры

Пользоваться столиком и нижними полками в поезде могут все пассажиры, рассказала «Москве 24» адвокат Полина Денисова. Она отметила, что для пассажиров верхних полок предусмотрено расписание использования.

На завтрак отводится до 30 минут в период с 07:00 до 10:00, на обед полагается до одного часа с 12:00 до 15:00, а на ужин — еще полчаса с 19:00 до 21:00, — рассказала Денисова.

Адвокат подчеркнула, что использование нижних полок с любой другой целью возможно только с согласия других пассажиров. По ее словам, в случае нарушения правил ситуацию может урегулировать проводник.

