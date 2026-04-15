Раскрыты шансы получить денежную компенсацию за овербукинг Адвокат Лунев: за овербукинг можно получить скромную денежную компенсацию в суде

Получить денежную компенсацию за овербукинг можно через суд, заявил NEWS.ru адвокат Алексей Лунев. По его словам, сумма выплаты будет небольшой. Он отметил, что для возмещения морального вреда пострадавшему придется доказывать, что из-за недопуска на рейс у него сорвалась туристическая поездка или деловая встреча.

Можно обратиться в суд, но придется доказать, что из-за снятия с рейса вы понесли потери: не попали в туристическую поездку или не смогли присутствовать на деловой встрече и у вас сорвалось подписание многомиллионного контракта. Все это нужно документально подтвердить в суде. Такие требования обычно удовлетворяют, но компенсация очень небольшая, — сказал Лунев.

Он добавил, что, прежде чем идти в суд для урегулирования возникшей ситуации, стоит обратиться к представителям авиакомпании.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» предложили обязать российские авиакомпании выплачивать компенсации пассажирам в случае овербукинга. Парламентарии направили соответствующее письмо главе Минтранса РФ Андрею Никитину. По их мнению, размер компенсации должен составлять 100% от стоимости билета.