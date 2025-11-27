День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:04

В Госдуме предложили способ борьбы с овербукингом на рейсах

«Новые люди» предложили обязать авиакомпании компенсировать овербукинг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские авиакомпании могут обязать выплачивать компенсации пассажирам в случае овербукинга, сообщает 360.ru. С такой инициативой выступили депутаты от «Новых людей», направив письмо главе Минтранса Андрею Никитину.

Авиакомпании нередко ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс, пользуясь тем, что большинство граждан не готовы тратить время и ресурсы на получение средств, — уточняется в документе.

В тексте депутаты отмечают, что надежность авиаперевозок и соблюдение прав пассажиров являются одним из главных факторов развития внутреннего туризма. По их мнению, размер компенсации должен составлять 100% от стоимости билета.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что в случае недопуска на рейс из-за овербукинга россияне имеют право вернуть стоимость билета и компенсировать убытки, включая расходы на проживание во время ожидания вылета. Он отметил, что, если авиакомпания не решает вопрос потерпевшего, можно обратиться в Росавиацию и Роспотребнадзор.

овербукинг
законы
предложения
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грушко емкой фразой описал отношения России и Европы
Медведев раскрыл, сколько местных депутатов представляют «Единую Россию»
Закуска для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.