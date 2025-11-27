В Госдуме предложили способ борьбы с овербукингом на рейсах

Российские авиакомпании могут обязать выплачивать компенсации пассажирам в случае овербукинга, сообщает 360.ru. С такой инициативой выступили депутаты от «Новых людей», направив письмо главе Минтранса Андрею Никитину.

Авиакомпании нередко ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс, пользуясь тем, что большинство граждан не готовы тратить время и ресурсы на получение средств, — уточняется в документе.

В тексте депутаты отмечают, что надежность авиаперевозок и соблюдение прав пассажиров являются одним из главных факторов развития внутреннего туризма. По их мнению, размер компенсации должен составлять 100% от стоимости билета.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что в случае недопуска на рейс из-за овербукинга россияне имеют право вернуть стоимость билета и компенсировать убытки, включая расходы на проживание во время ожидания вылета. Он отметил, что, если авиакомпания не решает вопрос потерпевшего, можно обратиться в Росавиацию и Роспотребнадзор.