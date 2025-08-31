Россиянам объяснили, какие потери можно компенсировать при овербукинге Юрист Салкин: при овербукинге можно компенсировать стоимость билета и проживания

В случае недопуска на рейс из-за овербукинга россияне имеют право вернуть стоимость билета и компенсировать убытки, включая расходы на проживание во время ожидания вылета, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что, если авиакомпания не решает вопрос потерпевшего, можно обратиться в Росавиацию и Роспотребнадзор.

Жаловаться можно в Росавиацию и Роспотребнадзор. Пассажиру должны вернуть стоимость билета и компенсировать убытки ― проживание в отеле, а также если, например, проживание в месте назначения было оплачено заранее, то и еще за те дни, которые пассажир «пропустил» по вине авиакомпании, ― ответил Салкин.

Юрист пояснил, что в подобной ситуации также можно компенсировать моральный вред. Если авиакомпания не сделает это добровольно, вопрос можно решить через суд, добавил Салкин.

Также подлежит компенсации моральный вред. Если авиакомпания добровольно не возместит, можно обратиться в суд по месту своего жительства, и с авиакомпании дополнительно еще взыщут штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 50% сверх того, что компенсировали, ― объяснил он.

