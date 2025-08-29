Юрист ответил, как получить компенсацию после взрыва смартфона Юрист Русяев: для получения компенсации после взрыва смартфона нужна экспертиза

Для получения компенсации от производителя или продавца взорвавшегося смартфона нужно провести экспертизу, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, необходимо доказать наличие производственного дефекта или несоответствие телефона требованиям безопасности.

Если смартфон взрывается и причиняет вред здоровью, необходимо установить причину происшествия. Для этого проводится экспертиза, которая выявляет наличие производственного дефекта или несоответствие товара требованиям безопасности. Согласно статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе требовать возмещения вреда от изготовителя или продавца, если недостаток возник до передачи товара. Доказательная база формируется на основе заключения экспертов, — сказал Русяев.

Он отметил, что пострадавший может взыскать убытки и компенсацию морального вреда, а также неустойку за просрочку исполнения требований. По словам юриста, ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ предусматривает штрафы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье 15-летнюю девочку доставили в больницу после того, как у нее в руках взорвался телефон. По словам заведующего детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимира Хабалова, ребенок получил ожоги обеих кистей и предплечья.