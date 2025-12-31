Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:20

Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские военные нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Шебекинском районе Белгородской области, в результате чего три человека получили ранения, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. При атаке были выбиты окна, повреждены кровля и заборы в 23 частных домах и трех хозяйственных постройках. Один дом частично разрушен. Кроме того, повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи.

В Шебекинском округе пострадали три мирных жителя. В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшие отказались, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над регионом был уничтожен 21 беспилотник. Дроны нейтрализованы в семи районах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Истре и Чехове. Обломки одного дрона упали в деревне Пагубино, ранив мужчину 57 лет в спину и руку. Его доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

Белгородская область
атаки ВСУ
БПЛА
пострадавшие
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как справиться с шумными соседями в Новый год
Пьяные солдаты ВСУ отметили Новый год беспорядочной стрельбой
На юге России закрыли аэропорты
В Китае предрекли последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Долиной обязали вернуть почти 49 млн рублей
Россияне смогут следить за Дедом Морозом на интерактивной карте
Москалькова обратилась к Киеву с требованием
Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область
Глава Петербургской биржи рассказал, как Россия потеряла триллионы долларов
Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: готовим десерт на праздник
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
В предновогоднюю ночь ПВО уничтожила более 80 украинских БПЛА
В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 декабря: инфографика
В Италии раскрыли, кто подтолкнул Зеленского к атаке на резиденцию Путина
В Британии указали на оправдания Украины после атаки на резиденцию Путина
«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год
Си Цзиньпин заявил об уверенном шаге вперед в отношениях Китая и России
Россияне столкнулись с блокировками в банкоматах
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.