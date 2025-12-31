Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область

Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Шебекинском районе Белгородской области, в результате чего три человека получили ранения, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. При атаке были выбиты окна, повреждены кровля и заборы в 23 частных домах и трех хозяйственных постройках. Один дом частично разрушен. Кроме того, повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи.

В Шебекинском округе пострадали три мирных жителя. В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшие отказались, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над регионом был уничтожен 21 беспилотник. Дроны нейтрализованы в семи районах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Истре и Чехове. Обломки одного дрона упали в деревне Пагубино, ранив мужчину 57 лет в спину и руку. Его доставили в травмоцентр Красногорской больницы.