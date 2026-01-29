Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 00:59

Российские силы сбили три беспилотника за семь часов

Минобороны РФ: силы ПВО сбили три украинских дрона в небе над двумя регионами

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны на юго-западных рубежах России в течение дня нейтрализовали три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Инциденты произошли над двумя приграничными регионами – в Белгородской области и Республике Крым.

С 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточняется в сообщении.

Два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области. Еще один — над Республикой Крым. Все аппараты идентифицированы как украинские БПЛА самолетного типа, то есть имеющие конструкцию, схожую с пилотируемым летательным средством, и способные преодолевать значительные расстояния. На момент публикации сообщения информация о возможных последствиях падения обломков или повреждениях на земле не уточнялась.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев разместил в своем Telegram-канале экстренное оповещение о введении на территории региона режима ракетной опасности. Позже глава области сообщил об отмене данной меры. Сообщение о введении режима сопровождалось активизацией систем централизованного оповещения населения.

