Франция начала работу над новыми антироссийскими санкциями Макрон: Франция вместе с партнерами из ЕС работает над санкциями против России

Франция продолжает курс на усиление давления на Россию на международной арене, заявил президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, высказанным в социальной сети X, партнеры из Европейского союза работают над новым пакетом санкций.

Франция намерена усиливать давление на Россию […]. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне, — написал Макрон.

Он также подтвердил намерение Франции продолжать борьбу с так называемым «теневым флотом», который, по мнению западных стран, используется для обхода ограничений на поставки российской нефти. Данное заявление является частью последовательной антироссийской риторики европейских лидеров.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» политолог Ахмат Хасанов обратил внимание, что полный отказ от российского газа ослабит позиции европейских производителей на мировом рынке. По его словам, деструктивный курс Брюсселя продолжает подрывать экономическое положение жителей Евросоюза. Он подчеркнул, что, отказавшись от ключевого экономического партнера, ЕС не стремится к диверсификации экономики, а, напротив, позволяет меньшему числу поставщиков диктовать условия.