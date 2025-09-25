Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:05

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Бабка в горшочках — белорусская картофельная запеканка

Одним из национальных блюд белорусов считается вкуснейшая картофельная запеканка из тертого картофеля с мясом и луком. Ее подают с белым хлебом и холодным молоком.

Ингредиенты:

  • картошка — 1 кг;
  • говядина — 160 г;
  • лук репчатый — 150 г;
  • сыр — 50 г;
  • сливочное масло 82,5% — 50 г;
  • мука — ½ ст. л.;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 1 долька;
  • соль — 1 ч. л.

Лук и чеснок мелко порезать и пассеровать в масле до прозрачности. После этого добавить в сковороду мелко порезанное мясо и обжаривать, постоянно помешивая, четверть часа.

Сырой картофель натереть на крупной терке и отжать лишний сок. Смешать с зажаркой, добавить муку и яйцо, посолить. Все вымешать ложкой до однородности. Разложить в порционные горшочки для запекания, закрыть крышками и держать в духовке, разогретой до 180 градусов, 50 минут. Достать противень с горшочками, снять крышки и посыпать бабку тертым сыром. Закрыть крышками и поставить обратно еще на 10 минут.

Ранее мы поделились рецептом яблочной пастилы со сливами и грушами.

Белоруссия
запеканки
картофель
кулинария
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
