В США не увидели признаков крупного прорыва после встречи с Украиной

Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер во время встречи с украинской делегацией во Флориде

Bloomberg не увидел серьезного прорыва после встречи США и Украины во Флориде

Переговоры представителей Вашингтона и Киева во Флориде не привели к прорыву в процессе мирного урегулирования на Украине, передает Bloomberg. Госдепартамент ранее назвал состоявшиеся дискуссии конструктивными и сообщил, что стороны согласовали вопросы, касающиеся мер обеспечения безопасности, и обсудили будущее восстановление Украины.

Несмотря на позитивные формулировки, мало что указывало на крупный прорыв, который мог бы придать новый импульс переговорам, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что страны ЕС обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон Москве. По словам норвежских аналитиков, таким образом Россия «поставит Европу на колени».

Также европейские лидеры пожаловались, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении насчет прогресса переговоров по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафора, ЕС должен привыкнуть к новой реальности.