«Они будут на коленях»: в Норвегии описали исход конфликта на Украине Steigan: Россия поставит обанкротившийся из-за кризиса на Украине ЕС на колени

Страны ЕС обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон Москве, передает Steigan. По словам аналитиков норвежского издания, таким образом Россия «поставит Европу на колени».

Поражение на Украине вызовет волны «землетрясений» по всей Европе. После проигранной битвы они будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой, — сказано в материале.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией станет личной неудачей не только для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но и для немецкого канцлера Фридриха Мерца. По словам эксперта, политик хочет занять лидирующую позицию среди европейских коллег и заменить Вашингтон в качестве покровителя Запада и Киева.

Ранее лидеры ЕС пожаловались, что администрация президента США Дональда Трампа не держала их в курсе прогресса переговоров по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафора, европейская сторона должна привыкнуть к новой реальности.