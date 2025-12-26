Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:48

Известный украинский революционер «перешел» на сторону России

Апачев: российские бойцы установили флаг на памятнике Махно в Гуляйполе

Нестор Иванович Махно Нестор Иванович Махно Фото: РИА Новости
Памятник украинскому революционеру Нестору Махно перешел под контроль российских войск в запорожском городе Гуляйполе, сообщил рэпер и блогер Аким Апачев, публикуя соответствующее видео. На кадрах боец ВС России снимает со скульптуры украинский флаг и надевает на нее знамя своего подразделения.

Памятник Нестору Махно в Гуляйполе перешел под наш контроль. Добро пожаловать домой, в Империю, Нестор Иванович, — написал Апачев.

Ранее российские штурмовики показали обстановку в захваченном штабе 102-й отдельной бригады ВСУ в Гуляйполе. В помещении находятся столы с ноутбуками, рациями, картами и различными документами. Украинские военные при бегстве также оставили рабочие материалы — папки, журналы, схемы. Кроме того, штурмовики ВС РФ нашли печати командования. На столе также был телефон одного из бойцов ВСУ, в переписках которого были фото в военной форме.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил, что взятие штаба в Гуляйполе говорит о неразберихе и панике в украинской армии. Он также отметил, что российские войска продвинулись дальше занятого здания штаба. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

