22 января 2026 в 06:30

Юрист ответил, можно ли получить налоговый вычет за квартиру дважды

Юрист Русяев: налоговый вычет за квартиру можно получать дважды в рамках лимита

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Налоговый вычет за покупку квартиры можно оформить дважды, но в пределах установленного лимита, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, субсидия предоставляется даже при приобретении нескольких объектов недвижимости.

В российском налоговом праве имущественный вычет за покупку жилья часто воспринимается как разовая льгота, которая либо была использована, либо сгорела. На практике механизм устроен иначе и гораздо тоньше. Право на вычет привязано не к факту подачи декларации и даже не к количеству купленных квартир, а к общей сумме расходов, которую закон разрешает учитывать для уменьшения налоговой базы по НДФЛ. Эта сумма закреплена в Налоговом кодексе РФ и составляет 2 млн рублей. Именно от нее и считается максимальный возврат налога в размере 13%, то есть те самые 260 тысяч рублей, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что если первая квартира была куплена после 1 января 2014 года, а ее стоимость не превысила установленный предел, то право на повторный налоговый вычет сохраняется. По словам юриста, неиспользованная часть лимита остается доступной и может быть использована при покупке следующей недвижимости.

С точки зрения закона это один и тот же имущественный вычет, который реализуется поэтапно по мере возникновения новых расходов на жилье. Никакого запрета на несколько объектов в этом случае не существует, напротив, в нормах прямо указано, что вычет применяется как при приобретении одного, так и нескольких объектов недвижимости. Юридическая ловушка возникает в ситуациях, когда право на вычет появилось до 2014 года. Тогда действовал иной порядок: расходы учитывались только по одному объекту, а даже формально неиспользованный остаток не мог быть перенесен на другую квартиру, — добавил Русяев.

Юрист указал, что распространенной ошибкой также является путаница между разными видами налоговых вычетов. По его словам, вычет за покупку жилья и вычет по ипотечным процентам существуют отдельно и регулируются разными правилами. Русяев пояснил, что проценты по кредиту учитываются в пределах отдельного лимита и только по одному объекту недвижимости, поэтому перенос законом не предусмотрен.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января начался прием деклараций по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Подать заявление теперь можно в МФЦ, налоговой инспекции или через личный кабинет на сайте ФНС.

налоги
квартиры
юристы
недвижимость
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
