Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 11:36

Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год

С 1 января в России открылся прием деклараций по форме 3-НФДЛ за 2025 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России с 1 января открылся прием деклараций по форме 3-НДФЛ за 2025 год, сообщает Readovka.news. Подать заявление можно в МФЦ, налоговой инспекции или в личном кабинете плательщика на сайте ФНС.

Сообщается, что лимиты вычета остались такими же, как в 2025 году. За свое лечение, обучение или фитнес можно заявить до 150 тыс. рублей и вернуть на руки 19,5 тыс. рублей, за обучение ребенка удастся вернуть до 110 тыс. рублей.

Помимо социального вычета, граждане России могут также заявить на имущественный вычет по ипотечным процентам и инвестиционный вычет. Упрощенная форма станет доступна в марте этого года.

Ранее финансист Игорь Балынин рассказал, что за первого ребенка каждый из родителей может получить 1,4 тыс. рублей налогового вычета. Размер соответствующей выплаты за второго ребенка составляет 2,8 тыс. рублей, а за третьего и каждого последующего — 6 тыс. рублей.

вычеты
заявления
налоги
справки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза Украине
В Иране раскрыли жуткую тактику протестующих
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков обратился к Киеву с одним предупреждением
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.