Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год С 1 января в России открылся прием деклараций по форме 3-НФДЛ за 2025 год

В России с 1 января открылся прием деклараций по форме 3-НДФЛ за 2025 год, сообщает Readovka.news. Подать заявление можно в МФЦ, налоговой инспекции или в личном кабинете плательщика на сайте ФНС.

Сообщается, что лимиты вычета остались такими же, как в 2025 году. За свое лечение, обучение или фитнес можно заявить до 150 тыс. рублей и вернуть на руки 19,5 тыс. рублей, за обучение ребенка удастся вернуть до 110 тыс. рублей.

Помимо социального вычета, граждане России могут также заявить на имущественный вычет по ипотечным процентам и инвестиционный вычет. Упрощенная форма станет доступна в марте этого года.

Ранее финансист Игорь Балынин рассказал, что за первого ребенка каждый из родителей может получить 1,4 тыс. рублей налогового вычета. Размер соответствующей выплаты за второго ребенка составляет 2,8 тыс. рублей, а за третьего и каждого последующего — 6 тыс. рублей.