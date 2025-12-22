Новый год-2026
22 декабря 2025 в 10:53

Финансист напомнил, в каком размере положены налоговые вычеты на детей

Финансист Балынин: за первого ребенка положено 1,4 тыс. рублей налогового вычета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За первого ребенка каждый из родителей может получить 1,4 тыс. рублей налогового вычета, заявил RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Размер соответствующей выплаты за второго ребенка составляет 2,8 тыс. рублей, а за третьего и каждого последующего — 6 тыс. рублей.

Вычет может получить любой гражданин, если у него есть дети и он платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Предельный доход, до достижения которого сохраняется право на налоговый вычет, составляет 450 тыс. рублей. Соответственно, вычет не предоставляется с месяца, когда доход работника превысил данную величину, — уточнил Балынин.

Он отметил, что налоговый вычет единственному родителю предоставляется в двойном размере. Эксперт добавил, что, если налогоплательщик уже предоставил работодателю документы на получение выплаты, повторно подавать их ежегодно не требуется. Вычет будет предоставляться автоматически на последующие периоды.

Ранее демограф Юрий Крупнов заявил, что введение налогового вычета за покупку детских товаров и услуг поддержит российские семьи и улучшит качество их жизни. Он назвал эту инициативу «очень правильным направлением действий».

