09 декабря 2025 в 17:21

Демограф поддержал идею налогового вычета на детские товары

Демограф Крупнов: налоговый вычет на детские товары поддержит российские семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Введение налогового вычета за покупку детских товаров и услуг поддержит российские семьи и улучшит качество их жизни, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» демограф Юрий Крупнов. Он назвал эту инициативу «очень правильным направлением действий».

Главное в нашей стране — демографизация законодательства и всей жизни страны. Вот в этом смысле данный законопроект идет в этом направлении, это уже огромный плюс. Мы все говорим о том, что нужно прекратить вымирание, и это главный императив России, — высказался Крупнов.

По мнению эксперта, в целях улучшения ситуации с рождаемостью в стране можно и нужно использовать налоговый механизм. Введение соответствующего вычета станет «хорошим прецедентом» и положит начало всеобщей демографизации.

Ранее депутаты от ЛДПР выступили с предложением о введении нового социального налогового вычета для семей с детьми до трех лет в России. Принятие этого законопроекта обеспечит ежегодное пополнение семейного бюджета на сумму до 150 тыс. рублей.

