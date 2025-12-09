Демограф поддержал идею налогового вычета на детские товары

Введение налогового вычета за покупку детских товаров и услуг поддержит российские семьи и улучшит качество их жизни, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» демограф Юрий Крупнов. Он назвал эту инициативу «очень правильным направлением действий».

Главное в нашей стране — демографизация законодательства и всей жизни страны. Вот в этом смысле данный законопроект идет в этом направлении, это уже огромный плюс. Мы все говорим о том, что нужно прекратить вымирание, и это главный императив России, — высказался Крупнов.

По мнению эксперта, в целях улучшения ситуации с рождаемостью в стране можно и нужно использовать налоговый механизм. Введение соответствующего вычета станет «хорошим прецедентом» и положит начало всеобщей демографизации.

Ранее депутаты от ЛДПР выступили с предложением о введении нового социального налогового вычета для семей с детьми до трех лет в России. Принятие этого законопроекта обеспечит ежегодное пополнение семейного бюджета на сумму до 150 тыс. рублей.