Россиянину пришлось откупиться за убийство на отдыхе в Таиланде Российский педагог случайно убил местного жителя на отдыхе в Таиланде

Учитель из России по неосторожности убил местного жителя, сообщает Telegram-канал Mash. По информации авторов, педагогу предложили заплатить 1350 батов (около 3,3 млн рублей), чтобы компенсировать причиненный ущерб.

Россиянин с пассажиркой на скутере обгоняли другой мопед. Выполняя маневр, россияне случайно задели и вытолкнули мопед под колеса пикапа. В результате местный житель, который находился за рулем второго транспортного средства, погиб на месте. По информации канала, учителю грозило до 10 лет тюрьмы, однако ему намекнули, что можно решить вопрос в финансовой плоскости. Как сообщают источники канала, россиянин согласился.

Ранее в Таиланде женщина, нанятая для разовой уборки, отравила детское молоко дезинфицирующим средством. Малыша срочно увезли в больницу. Медики установили, что здоровью ребенка ничего не угрожает, однако решили продолжить наблюдение. Они также порекомендовали семье обратиться в правоохранительные органы и провести экспертизу молока.

Также в провинции Самутпракан сотрудники заправки нашли безжизненное тело 78-летнего дальнобойщика в грузовике с работающим двигателем. Спасти мужчину не удалось.