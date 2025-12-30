Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 12:08

Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского

Картаполов: квартира Зеленского с золотыми унитазами не входит в цели ВС России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российские войска имеют четкий список приоритетных объектов для атаки на Украине, куда не входит квартира украинского президента Владимира Зеленского с золотыми унитазами, заявил Daily Storm глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, в качестве целей рассматриваются максимально чувствительные объекты для руководства Киева.

Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор, — сказал собеседник.

Ранее Картаполов заявил, что попытка удара по госрезиденции российского лидера Владимира Путина в Новгородской области является признаком агонии Киева. По его словам, цель атаки — сорвать возможные переговоры и переложить ответственность на Россию. Он добавил, что позиция РФ остается взвешенной и продуманной.

До этого бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович допустил, что атака ВСУ на резиденцию Путина стала частью политической игры Зеленского против американского коллеги Дональда Трампа. Он также выразил мнение, что Зеленский действует при поддержке ряда европейских стран и стремится затянуть переговорный процесс до промежуточных выборов в Конгресс США.

атаки
Андрей Картаполов
ВС РФ
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов подписал приказ о призыве в 2026 году
С наступлением холодов армии России стало проще находить Starlink
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.