Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского

Российские войска имеют четкий список приоритетных объектов для атаки на Украине, куда не входит квартира украинского президента Владимира Зеленского с золотыми унитазами, заявил Daily Storm глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, в качестве целей рассматриваются максимально чувствительные объекты для руководства Киева.

Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор, — сказал собеседник.

Ранее Картаполов заявил, что попытка удара по госрезиденции российского лидера Владимира Путина в Новгородской области является признаком агонии Киева. По его словам, цель атаки — сорвать возможные переговоры и переложить ответственность на Россию. Он добавил, что позиция РФ остается взвешенной и продуманной.

До этого бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович допустил, что атака ВСУ на резиденцию Путина стала частью политической игры Зеленского против американского коллеги Дональда Трампа. Он также выразил мнение, что Зеленский действует при поддержке ряда европейских стран и стремится затянуть переговорный процесс до промежуточных выборов в Конгресс США.