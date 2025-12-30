«Вы плохие мальчики»: в США осудили атаку на резиденцию Путина

Россия не закрывает возможности для дальнейших переговоров по Украине, однако ответ на беспилотную атаку на резиденцию президента России Владимира Путина должен быть не только дипломатическим, заявил американский политолог Дмитрий Саймс в эфире телеканала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что на возмутительный инцидент нельзя отвечать лишь словами или жалобами в международные организации.

Я очень надеюсь, что ответ будет не только дипломатический, то есть он есть и дипломатический. Мы не захлопываем двери, и мы не говорим: «Вы плохие мальчики, мы с вами не будем водиться». Мы говорим о том, что была совершена возмутительнейшая атака на резиденцию президента Российской Федерации, — заметил Саймс.

При этом политолог предположил, что западные средства наблюдения могут «не подтвердить» факт атаки и теперь «мяч на их поле».

Ранее Путин предупредил президента США Дональда Трампа, что атака беспилотников ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без серьезного ответа. Он обратил внимание республиканца на то, что попытка нападения произошла фактически сразу после того, как американская сторона сочла успешным переговорный раунд с главой Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.