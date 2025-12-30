Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 12:23

«Вы плохие мальчики»: в США осудили атаку на резиденцию Путина

Политолог Саймс: Россия должна ответить на атаку Киева на резиденцию Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия не закрывает возможности для дальнейших переговоров по Украине, однако ответ на беспилотную атаку на резиденцию президента России Владимира Путина должен быть не только дипломатическим, заявил американский политолог Дмитрий Саймс в эфире телеканала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что на возмутительный инцидент нельзя отвечать лишь словами или жалобами в международные организации.

Я очень надеюсь, что ответ будет не только дипломатический, то есть он есть и дипломатический. Мы не захлопываем двери, и мы не говорим: «Вы плохие мальчики, мы с вами не будем водиться». Мы говорим о том, что была совершена возмутительнейшая атака на резиденцию президента Российской Федерации, — заметил Саймс.

При этом политолог предположил, что западные средства наблюдения могут «не подтвердить» факт атаки и теперь «мяч на их поле».

Ранее Путин предупредил президента США Дональда Трампа, что атака беспилотников ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без серьезного ответа. Он обратил внимание республиканца на то, что попытка нападения произошла фактически сразу после того, как американская сторона сочла успешным переговорный раунд с главой Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.

