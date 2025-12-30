Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество

Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество Метеоролог Шувалов: 6-7 января в Москве установится морозная погода

В Москве на рождественские праздники 6-7 января установится морозная погода, рассказал «Ридусу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что жителей столицы ждут «температурные качели».

До 7 января будет держаться хорошая умеренно морозная погода с температурой ночью чуть ниже –10 °С, а днем — чуть выше. Облачность рассеется, будет выглядывать солнце, — рассказал метеоролог.

По его словам, за пару дней до Рождества, 3-4 января, выпадет обильный мокрый снег. Шувалов отметил, что самая холодная погода ждет москвичей в ночь на 2 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что высота снежного покрова в Москве к Новому году достигнет около 20 см. Он отметил, что сейчас на главной метеостанции столицы на ВДНХ этот показатель составляет 15 см.