30 декабря 2025 в 12:02

Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026

Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1967) Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1967) Фото: Russian Look/Global Look Press
У каждого россиянина 31 декабря есть священная традиция — смотреть фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в ожидании застолья или во время нарезки салатов. Этот фильм давно стал синонимом новогодних праздников и их визитной карточкой, но ведь не Ипполитом и Надей едиными жив кинематограф. Давайте вместе определимся, что еще можно посмотреть на Новый год, кроме «Иронии судьбы», из художественных или мультипликационных фильмов, чтобы разнообразить долгие каникулы.

Зимние каникулы — идеальное время для того, чтобы уютно устроиться при свете гирлянд и посмотреть атмосферное кино. В лучших фильмах для зимнего вечера не обязательно должны присутствовать елки, новогоднее чудо, Дед Мороз или Санта-Клаус. Праздничное настроение фильмы создают совсем другим — душевностью, эмоциональностью и способностью цеплять за живое. Главное, чтобы картинка была приятной, а история оставляла после себя теплое послевкусие.

Советская и российская классика: забытые комедии и теплые драмы.

Фильмы для новогодних каникул из отечественного кинематографа — это не только «Ирония судьбы». Советское кино подарило нам множество теплых историй, которые незаслуженно забыты.

  • «Девчата» (1961) — светлая комедия о лесорубах и поварихе Тосе, чей рецепт картошки стал легендарным, наполнена искренностью и верой в лучшее.

  • «Служебный роман» (1977) — история преображения серой мышки Калугиной в обаятельную женщину подарит вам массу смеха и трогательных моментов.

Список новогодних комедий российского, точнее советского производства состоит из менее известных, но душевных картин.

  • «Мужики!» (1981) — добрая драма о сельских буднях, где через юмор показаны настоящие человеческие ценности и взаимовыручка.

  • «Карнавальная ночь» (1956) — музыкальная комедия о подготовке к новогоднему празднику, полная задора и оптимизма советской эпохи.

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) — авантюрная комедия Эльдара Рязанова о поисках сокровищ, где каждая сцена выверена до мелочей.

  • «Операция Ы и другие приключения Шурика» (1965) — три новеллы Леонида Гайдая, где юмор остается свежим спустя десятилетия.

  • «Кавказская пленница» (1967) — еще один шедевр Гайдая с незабываемой троицей Трус — Балбес — Бывалый и крылатыми фразами на все времена.

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) Фото: Russian Look/Global Look Press

  • «Бриллиантовая рука» (1968) — криминальная комедия, которая давно разобрана на цитаты и остается эталоном советского юмора.

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) — романтическая комедия о том, как научиться нравиться мужчинам, наполненная женской солидарностью и теплом.

  • «Осенний марафон» (1979) — трогательная драма о мягком человеке Бузыкине, который не умеет отказывать, показывает жизнь без прикрас, но со счастливой надеждой на изменения.

  • «Москва слезам не верит» (1980) — история трех подруг и их судеб, получившая «Оскар» и доказавшая, что советское кино может покорить весь мир.

Зарубежная рождественская сказка: фильмы про чудеса и семью

Рождественские зарубежные фильмы создают особую магию праздника.

  • «Реально любовь» (2003) — британская романтическая комедия переплетает несколько историй о любви в предрождественском Лондоне, показывая, что чудеса случаются с каждым.

  • «Эльф» (2003) — добрая сказка о человеке, выросшем среди эльфов и попавшем в Нью-Йорк, где его детская наивность растапливает сердца циников.

  • «Семейка Аддамс» (1991) — готическая комедия о странной, но любящей семье, где юмор и теплота соседствуют с мрачной эстетикой.

Что посмотреть на НГ, кроме «Иронии судьбы»: выбираем любопытные варианты из американского кино.

  • «Чудо на 34-й улице» (1994) — история о Санте, который доказывает свое существование в суде, напоминает взрослым о вере в волшебство.

  • «Гринч — похититель Рождества» (2000) — американская сказка с Джимом Керри о зеленом ворчуне, который ненавидит праздник, но детская доброта растапливает его сердце.

Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества» (2000) Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества» (2000) Фото: KPA/Global Look Press

  • «Рождественская история» (2009) — мрачноватая версия классической повести Чарльза Диккенса от Роберта Земекиса, где Скрудж переосмысливает свою жизнь за одну ночь.

  • «Полярный экспресс» (2004) — анимационное путешествие мальчика на волшебном поезде к Северному полюсу учит верить в чудеса даже скептиков.

  • «Рождество с неудачниками» (2004) — комедия о паре, которая хочет сбежать от праздничной суеты, но судьба распоряжается иначе.

  • «Джингл в пути» (1996) — история отца, который ищет редкую игрушку для сына накануне Рождества, показывает абсурдность потребительской лихорадки.

  • Семейные фильмы на праздники включают и «Санта Клаус» (1994) — добрую комедию о разведенном отце, который случайно становится настоящим Сантой и меняет свою жизнь.

  • «Кошмар перед Рождеством» (1993) — мюзикл Тима Бертона о короле Хэллоуина, решившем захватить Рождество, сочетает готику с трогательной историей о поиске себя.

Семейное кино: мультфильмы и истории для всех возрастов

Фильмы для новогодних каникул должны объединять поколения.

  • «Унесенные призраками» (2001) Хаяо Миядзаки — японская сказка о девочке в мире духов, где каждый кадр — произведение искусства, а философия понятна и детям, и взрослым.

  • «Мой сосед Тоторо» (1988) того же режиссера — история о сестрах, познающих волшебный мир лесных духов, наполнена такой добротой, что смотрится на одном дыхании.

  • «Холодное сердце» (2013) — диснеевский мультфильм о силе сестринской любви и принятии себя стал феноменом, который не надоедает при многократных просмотрах. Праздничное настроение фильмы проецируют через музыку и визуальное великолепие.

  • «Тайна Коко» (2017) — история мальчика, попавшего в мир мертвых, рассказывает о важности семейной памяти и традиций так трогательно, что без слез не обойтись.

Кадр из мультфильма «Зверополис» (2016) Кадр из мультфильма «Зверополис» (2016) Фото: Walt Disney Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

  • «Рататуй» (2007) — мультфильм о крысе-поваре доказывает, что готовить может каждый, если есть страсть и талант.

  • «Вверх» (2009) — приключение старика и мальчика на летающем доме начинается с самой пронзительной десятиминутки в истории анимации.

  • «Моана» (2016) — полинезийская принцесса отправляется в путешествие по океану, и этот мультфильм учит смелости и следованию своей мечте.

  • В лучшие фильмы для зимнего вечера из мира анимации входит и «Город героев» (2014) — историю о мальчике-гении и надувном роботе, которая сочетает экшен с искренними эмоциями.

  • «Как приручить дракона» (2010) — сага о дружбе викинга и дракона покоряет зрителей любого возраста динамичным сюжетом и глубокими персонажами.

  • «Зверополис» (2016) — детективная история в мире антропоморфных животных поднимает серьезные темы толерантности и предрассудков через увлекательное расследование.

Настроенческие фильмы: уютное кино для создания атмосферы

Что посмотреть на НГ, кроме «Иронии судьбы», чтобы почувствовать особую атмосферу?

  • «Амели» (2001) — французская сказка о девушке, творящей добро в Париже, наполнена такой визуальной красотой и добротой, что хочется улыбаться весь фильм. Новогодние российские комедии уступают ей в цветовой палитре, но не в душевности.

  • «Полночь в Париже» (2011) Вуди Аллена — романтическая история о писателе, путешествующем во времени по парижским ночам, погружает в ностальгию и мечтания.

  • «Отпуск по обмену» (2006) — две женщины меняются домами на Рождество и находят любовь, этот фильм создан для того, чтобы укутаться в плед с горячим какао. Рождественские фильмы, особенно зарубежные, часто строятся на таких историях преображения.

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» (2001) Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» (2001) Фото: KPA/Global Look Press

  • «Дневник Бриджит Джонс» (2001) — британская романтическая комедия о неуклюжей женщине в поисках любви — заставляет смеяться и сопереживать одновременно.

  • «Шоколад» (2000) — мистическая драма о женщине, открывшей шоколадную лавку в консервативном французском городке, где сладости меняют жизни людей к лучшему. Семейные фильмы на праздники могут быть и без детей в кадре.

  • «Под солнцем Тосканы» (2003) — история писательницы, купившей виллу в Италии и начавшей жизнь заново, вдохновляет на перемены и наполнена солнечным теплом.

  • «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013) — визуально потрясающая история о мечтателе, который наконец отправляется в настоящее приключение. Лучшие фильмы для зимнего вечера порой заставляют пересмотреть собственную жизнь.

  • «Принцесса-невеста» (1987) — сказка о настоящей любви, фехтовании и приключениях остается образцом доброго семейного кино с тонким юмором.

  • «Римские каникулы» (1953) — черно-белая классика с Одри Хепберн о принцессе, сбежавшей на один день из дворца, согревает душу элегантностью и нежностью.

Сохраните этот список себе, чтобы провести новогодние каникулы с пользой и удовольствием. Каждый из предложенных фильмов проверен временем и зрительской любовью. Рождественские фильмы, как зарубежные, так и новогодние российские комедии, одинаково хороши для создания праздничной атмосферы. Семейные фильмы на праздники объединяют поколения и создают те самые теплые воспоминания, которые греют всю жизнь. Пусть ваши каникулы будут наполнены хорошим кино, близкими людьми и настоящим волшебством, которое мы создаем сами.

Ранее мы рассказывали, как поднять себе новогоднее настроение простым способом.

каникулы
кино
мультфильм
СССР
комедии
Рождество
Новый год
семья
Валентина Еремеева
В. Еремеева
