В Disney показали трейлер продолжения популярного мультфильма

Walt Disney Animation Studios представила публике трейлер долгожданного продолжения анимационной ленты «Зверополис». Мировая премьера мультфильма «Зверополис 2» запланирована на 26 ноября 2025 года. Новый проект является сиквелом первой части, выпущенной в 2016 году. Первый «Зверополис» удостоился премии «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм.

Джуди и Ник идут по извилистому следу таинственной рептилии, которая прибывает в Зверополис и переворачивает с ног на голову этот город млекопитающих. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Нику предстоит действовать под прикрытием в неожиданных новых районах города, — говорится в описании картины.

Ранее Netflix представил трейлер заключительного сезона популярного сериала «Очень странные дела». Пятый сезон поставит точку в истории жителей Хокинса, где главные герои в исполнении Вайноны Райдер, Дэвида Харбора, Финна Вулфхарда и Милли Бобби Браун сойдутся в финальной битве с Векной. Создатели проекта братья Дафферы в своем обращении к фанатам отметили, что работа над сезоном потребовала двух лет съемок, 800 страниц сценария и огромного количества визуальных эффектов.