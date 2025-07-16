Появился трейлер последнего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix опубликовал трейлер пятого сезона «Очень странных дел» на YouTube канале, он будет последним. Новые эпизоды завершат историю жителей Хокинса и герои — в исполнении Вайноны Райдер, Дэвида Харбора, Финна Вулфхарда, Милли Бобби Браун и других — сразятся в заключительном поединке с Векной.

Шоураннеры Мэтт и Росс Дафферы в открытом письме заявили, что четвертый сезон – это 800 страниц сценария, два года съемок и тысячи визуальных эффектов. Они пообещали, что пятый будет еще мощнее.

Уточнялось, что на производство одной серии нового сезона Netflix выделил до $80 млн (6,2 млрд рублей) — даже с учетом инфляции это рекорд в истории телесериальной индустрии. В частности, Amazon тратил на один эпизод «Колец власти» не более $60 млн (4,6 млрд рублей).

Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс, штат Индиана. Братья Даффер разрабатывали «Очень странные дела» как детективную драму с элементами сверхъестественных ужасов и научной фантастики. Проект получил множество наград и номинаций.

Ранее сообщалось, что канал HBO и его стриминг HBO Max установили новый рекорд по количеству номинаций на телевизионную премию «Эмми», получив 142 номинации за год. HBO удалось обойти Netflix, который получил 121 номинацию.