HBO обошел Netflix по числу номинаций «Эмми» Стриминг HBO получил 142 номинации телепремии «Эмми» за год

Канал HBO и его стриминг HBO Max установили новый рекорд по количеству номинаций на телевизионную премию «Эмми», получив 142 номинации за год, пишет Variety. Предыдущий рекорд коммерческой телесети составлял 140 номинаций и был установлен в 2022 году.

HBO удалось обойти Netflix, который получил 121 номинацию. Это стало возможным благодаря таким сериалам, как «Пингвин», «Белый лотос» и «Одни из нас». В 2024 году HBO занял третье место с 91 номинацией, уступив первенство Netflix и FX.

Основанный на комиксах DC «Пингвин» принес стримингу 24 номинации. Его обошел только сериал «Разделение» от Apple TV+, которому дали 27 номинаций, в том числе в категории «Лучший драматический сериал».

Ранее сообщалось, что киностудия Warner Bros. Pictures и стриминговый сервис HBO Max объявили о разработке третьего спин-оффа культового сериала «Теория большого взрыва». Новый проект получил название «Стюарт не смог спасти вселенную». Он будет посвящен приключениям Стюарта Блума — эксцентричного владельца магазина комиксов из оригинального шоу.