Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 19:45

HBO обошел Netflix по числу номинаций «Эмми»

Стриминг HBO получил 142 номинации телепремии «Эмми» за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Канал HBO и его стриминг HBO Max установили новый рекорд по количеству номинаций на телевизионную премию «Эмми», получив 142 номинации за год, пишет Variety. Предыдущий рекорд коммерческой телесети составлял 140 номинаций и был установлен в 2022 году.

HBO удалось обойти Netflix, который получил 121 номинацию. Это стало возможным благодаря таким сериалам, как «Пингвин», «Белый лотос» и «Одни из нас». В 2024 году HBO занял третье место с 91 номинацией, уступив первенство Netflix и FX.

Основанный на комиксах DC «Пингвин» принес стримингу 24 номинации. Его обошел только сериал «Разделение» от Apple TV+, которому дали 27 номинаций, в том числе в категории «Лучший драматический сериал».

Ранее сообщалось, что киностудия Warner Bros. Pictures и стриминговый сервис HBO Max объявили о разработке третьего спин-оффа культового сериала «Теория большого взрыва». Новый проект получил название «Стюарт не смог спасти вселенную». Он будет посвящен приключениям Стюарта Блума — эксцентричного владельца магазина комиксов из оригинального шоу.

сериалы
номинации
стриминговые платформы
Netflix
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве сделали заявление по переговорам с Россией
Мигранты завезли смерть: в РФ вспышка менингита, ждать ли эпидемии
Обязательно закройте! Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой
Молодой турист спрыгнул с водопада и захлебнулся
Путин назвал «хитрюгой» предложившего расширить льготы сотрудника ММК
Путин испытал горнолыжные склоны Башкирии
Стало известно о проблемах раненых из известного подразделения
Раскрыты связи Юлии Тимошенко в украинском военном руководстве
Экс-депутат Рады объяснил решение Киева о наборе 60-летних в ВСУ
Изголодавшиеся по отдыху вынудили «Аэрофлот» добавить рейс в Геленджик
Появился трейлер последнего сезона «Очень странных дел»
Возвращение в «Универ», долг 700 тысяч, вес: как живет Мария Кожевникова
Суд заочно арестовал известного иноагента
На похоронах Мороза не увидели бывшего зятя и мужа Собчак
Агутин пожаловался на две серьезные проблемы в своей жизни
Самое вкусное: рецепт огурцов на зиму «Натали» — готовим и не паримся
Врач объяснил разницу между бактериальным и вирусным менингитом
Зеленский сделал важное заявление о Шмыгале
Пашинян рассказал, в чем ему нет равных
Стало известно, как уходил из жизни Юрий Мороз
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.