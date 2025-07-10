HBO запускает новый сериал во вселенной «Теории большого взрыва»

Киностудия Warner Bros. Pictures и стриминговый сервис HBO Max объявили о разработке третьего спин-оффа культового сериала «Теория большого взрыва», пишет издание Deadline. Новый проект получил название «Стюарт не смог спасти вселенную». Он будет посвящен приключениям Стюарта Блума — эксцентричного владельца магазина комиксов из оригинального шоу.

Главную роль вновь исполнит актер Кевин Суссман, известный по 89 эпизодам TBBT. Новый сериал станет частью расширенной франшизы: ранее вышли приквел «Юный Шелдон» (2017–2024) и ситком «Первый брак Джорджи и Мэнди», чей второй сезон стартует осенью 2025 года.

Источники издания cообщили, что проект находится на ранней стадии разработки. Пока что он не утвержден, поскольку сценарий все еще пишется.

Ранее сообщалось, что в США на 61-м году жизни умер сценарист Дэвид Флеботт. Причины не уточнялись. Флеботт известен работой над сериалами «Отчаянные домохозяйки», «Подпольная империя», «Мастера секса».

До этого стало известно о смерти австралийского актера Джулиана Макмэхона, который снимался в сериалах «Зачарованные», «Части тела», «ФБР: Самые разыскиваемые» и в фильме «Фантастическая четверка». Артист скончался 2 июля в Клируотере (Флорида) после борьбы с раком. На момент смерти ему было 56 лет.