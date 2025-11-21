Международный муниципальный форум стран БРИКС
Названа дата выхода на экраны финального сезона «Дома Дракона»

Выход четвертого сезона сериала «Дом Дракона» запланирован на 2028 год

Четвертый сезон сериала «Дом Дракона» (18+) выйдет в 2028 году, заявил гендиректор американской сети платного телевидения HBO Кейси Блойс. По его словам, которые передает Deadline, в завершении эпической саги о доме Таргариенов зрителей ждет кровопролитное сражение между войсками Рейниры и Эйгона.

Блойс также рассказал, что спин-офф фэнтезийной саги «Игра престолов» «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» (18+) — тоже получит продолжение. Гендиректор подчеркнул, что у сериала появится второй сезон. Первый сезон выйдет в январе 2026 года.

Ранее актер Дэниэл Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера в оригинальной киносерии, написал трогательное письмо юному коллеге Доминику Маклафлину, которому предстоит сыграть того же персонажа в новой экранизации. Звезда признался, что при просмотре фотографий актеров нового сериала у него возникло желание обнять их.

До этого стало известно, что телевизионный сериал «Тайны следствия» с актрисой Анной Ковальчук в главной роли попал в Книгу рекордов России. Он стал самым длительным подобным проектом в истории отечественного телевидения. Почетный сертификат был вручен Ковальчук.

