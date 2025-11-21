Названа дата выхода на экраны финального сезона «Дома Дракона» Выход четвертого сезона сериала «Дом Дракона» запланирован на 2028 год

Четвертый сезон сериала «Дом Дракона» (18+) выйдет в 2028 году, заявил гендиректор американской сети платного телевидения HBO Кейси Блойс. По его словам, которые передает Deadline, в завершении эпической саги о доме Таргариенов зрителей ждет кровопролитное сражение между войсками Рейниры и Эйгона.

Блойс также рассказал, что спин-офф фэнтезийной саги «Игра престолов» — «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» (18+) — тоже получит продолжение. Гендиректор подчеркнул, что у сериала появится второй сезон. Первый сезон выйдет в январе 2026 года.

