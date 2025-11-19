Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру

Актер Дэниэл Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера в оригинальной киносерии, написал личное письмо юному коллеге Доминику Маклафлину, которому предстоит сыграть того же персонажа в новой экранизации. Знаменитость рассказал об этом в шоу «Доброе утро, Америка», отметив, что уже получил трогательный ответ.

Я надеюсь, что ты прекрасно проводишь время, даже лучше, чем я когда-то — это был потрясающий период, но я надеюсь, что у тебя все будет еще лучше, — процитировал Рэдклифф строчки из своего письма.

Звезда также признался, что при просмотре фотографий актеров нового сериала у него возникло желание обнять их, поскольку они выглядят очень юными. Это вызвало у него смешанные чувства удивления и умиления.

Ранее британский актер Том Фелтон снова сыграл роль Драко Малфоя, но уже в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». Первый выход артиста на сцену вызвал бурные овации и аплодисменты, которые продолжались больше 30 секунд и не позволяли ему начать реплику. Он вернулся к своей детской роли впервые спустя 15 лет.