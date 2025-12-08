Новую пещеру в российском регионе назвали в честь паука из «Гарри Поттера» Новая пещера в нацпарке «Башкирия» получила название Логово Арагона

Новая пещера в Кутукском урочище национального парка «Башкирия» получила название Логово Арагога — в честь огромного паука из вселенной «Гарри Поттера», сообщила пресс-служба регионального министерства экологии. Спелеологи из Оренбургской области и Башкортостана уже приступили к изучению природного объекта.

В Кутукском урочище национального парка «Башкирия» спелеологи из Оренбурга и Башкортостана приступили к исследованиям новой пещеры, получившей название Логово Арагога. Первая экспедиция показала, что это может быть крупная подземная система, — сообщили в ведомстве.

Специалисты впервые обнаружили очертания возможной пещеры во время экспедиции в 2023 году. Предметом изучения были ручьи, стекающие с хребта Кибиз. Пройдя до одного из узких участков, участники исследования поняли, что у него есть продолжение.

Осенью 2025 года спелеологи вернулись к этой локации для дальнейшего изучения. Им удалось пройти дальше и найти два уступа, за которыми расположился 15-метровый колодец. Обнаружив обходной путь, они продвинулись до нового колодца с водопадом высотой 10 метров. Согласно предварительным данным, длина пещеры составляет около 150 метров, глубина — до 60 метров.

Ранее палеогенетики исследовали выделанную кожу, найденную в пещере де-лос-Мурсьелагос на территории Испании, и пришли к выводу, что она принадлежала домашней козе. Образцы датируются не менее 7 тыс. лет назад и относятся к раннему неолиту. Ученые выделили ДНК животного.