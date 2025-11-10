Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер В США умирающий в пещере турист заявил, что видел ангелов и демонов

Студент-медик Джон Джонс погиб в штате Юта после того, как провел более суток в ловушке в узкой пещере Натти-Патти, сообщает Mirror. Спасатели, прибывшие на место, понимали, что любая попытка вызволить его будет сопровождаться невыносимой болью. Перед смертью юноша говорил, что видит вокруг себя ангелов и демонов.

Он то приходил в себя, то терял сознание и начинал говорить, что видит вокруг себя ангелов и демонов, — сказано в сообщении.

Известно, что молодой человек до последнего боролся за жизнь — он пытался освободить конечности, ломая кости о лед, и кричал от боли. Издание назвало эту смерть одной из самых страшных, которые только можно представить.

В июле дайвер из Китая пропал без вести после погружения в реке. Он провел пять дней в подводной пещере, дожидаясь помощи. На глубине около девяти метров он нашел вход в систему пещер, где был воздушный карман, позволявший ему дышать. Там он ждал спасения, питаясь сырой рыбой. Спустя пять дней он заметил проплывавших спасателей и посветил им фонариком.

Ранее немецкий турист погиб прямо на глазах у родных на Корсике. Мужчина вместе с женой и двумя детьми пошел купаться во время шторма в реке. В один момент уровень воды резко поднялся, и 45-летнего европейца унесло течением прямо перед семьей.