Спасатели продолжают искать семью Усольцевых в пещерах Спасатели обследовали еще одну пещеру глубиной 15 м в поисках семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского края продолжают поисковую операцию по обнаружению семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября. 18 ноября были обследованы пещера глубиной 15 метров и значительная территория лесного массива, пишет ТАСС.

Профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель» проводит масштабные поисковые мероприятия в Партизанском районе. К настоящему моменту поиски не увенчались успехом, но работы продолжаются.

В последний оперативный день спасатели тщательно обследовали пещеру протяженностью 30 метров, а также прошли 2,5 километра труднопроходимой местности, сочетающей лесные и скальные участки.

В Партизанском районе краевые спасатели продолжают поисковые работы по установлению местонахождения трех человек, пропавших в конце сентября <…>. К сожалению, поиски результатов не дали и сегодня будут продолжены, — указано в сообщении.

Пропавшая семья из трех человек исчезла во время туристического похода 28 сентября. Спасатели используют все доступные ресурсы и методы для обнаружения пропавших туристов. Работы ведутся ежедневно, специалисты последовательно обследуют наиболее вероятные маршруты движения семьи Усольцевых и потенциальные места их нахождения.

Ранее сын пропавшей в тайге семьи Усольцевых Даниил Баталов выразил уверенность, что его мама, отчим и пятилетняя сестра живы. Мужчина пояснил, что глава семейства является опытным таежником и не мог заблудиться, не оставив никаких следов.