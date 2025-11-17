Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сын Усольцевых заявил, что его пропавшая в тайге семья жива

Баталов: пропавшие Усольцевы живы и находятся не на Кутурчинском Белогории

Поисковый отряд «Лиза Алерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Поисковый отряд «Лиза Алерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: Лиза Алерт по Красноярскому краю
Сын пропавшей в тайге семьи Усольцевых Даниил Баталов уверен, что его мама, отчим и пятилетняя сестра живы, сообщает NGS24.RU. Мужчина пояснил, что глава семейства является опытным таежником и не мог заблудиться, не оставив никаких следов.

Я уверен на 100%, что родители мои живы. Они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории, — заявил он.

Баталов рассказал, что отчим был опытным горником и туристом, который учил оставаться на месте в случае, если заблудился. Полное отсутствие следов за время масштабных поисков, по его словам, укрепила уверенность в том, что семья сама уехала в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что 17 ноября красноярские спасатели отправились в Партизанский район для повторных поисков семьи Усольцевых. Это произошло по заявке, которую передали полицейские.

До этого стало известно, что правоохранительные органы обнаружили 600 тыс. рублей в автомобиле Усольцевых. Предполагается, что деньги спрятал в машине отец семейства, который владел заводом по изготовлению порошковой краски. По мнению организатора экстремальных походов по Сибири Алексея Тайганавта, деньги были оставлены в машине, потому что семья планировала вернуться.

