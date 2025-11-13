Стало известно, почему пропавшие Усольцевы оставили деньги в авто

Пропавшая в тайге семья Усольцевых оставила в машине деньги, потому что планировала вернуться, заявил опытный турист, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт в интервью Lenta.ru. Он отметил, что брать крупную сумму в лес было бы «не очень разумно».

Наверное, для обеспеченных людей хранить наличные в автомобиле — нормально. Это может говорить о том, что они рассчитывали быстро вернуться. Планировали в тот же день сесть и поехать дальше, — подчеркнул Тайганавт.

О том, что в тайнике Усольцевых найдены деньги в размере 600 тыс. рублей, в правоохранительных органах сообщили утром 12 ноября. Предполагается, что деньги спрятал в машине отец семейства, который владел заводом по изготовлению порошковой краски.

Семья — супруги и их пятилетняя дочь — перестала выходить на связь в конце сентября 2025 года после того, как отправилась в туристический поход к горе Буратинка. Активная фаза поисков, в которых участвовало более полутора тысяч человек, была завершена 12 октября. Следы исчезнувших туристов так и не были обнаружены.