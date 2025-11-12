В машине исчезнувших Усольцевых сделали неожиданную находку

Правоохранительные органы обнаружили 600 тыс. рублей в автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, рассказали ТАСС в силовых структурах. Предполагается, что деньги спрятал в машине отец семейства, который владел заводом по изготовлению порошковой краски.

Под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тыс. рублей, — сообщили в органах.

Семья — супруги и их пятилетняя дочь — перестала выходить на связь в конце сентября 2025 года после того, как отправилась в туристический поход к горе Буратинка. Активная фаза поисков, в которых участвовало более полутора тысяч человек, была завершена 12 октября. Следы исчезнувших туристов так и не были обнаружены.

Ранее стало известно, что в России появится компания, которая будет заниматься исследованием необъяснимых событий. Президент Первой патентной компании бизнесмен Анатолий Аронов сообщил, что фонд «Загадка Усольцевых» уже отправил документы на регистрацию товарного знака. В конце декабря запланирован первый съезд фонда, а в следующем году может состояться экспедиция к горе Буратинка в Красноярском крае, где пропала семья.