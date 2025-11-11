В России появился фонд «Загадка Усольцевых» Бизнесмен Аронов сообщил о появлении в России фонда для любителей тайн и загадок

В России появится компания, которая будет заниматься исследованием необъяснимых событий, рассказал NEWS.ru президент Первой патентной компании бизнесмен Анатолий Аронов. По его словам, фонд «Загадка Усольцевых» уже отправил документы на регистрацию товарного знака.

В Минюст и Роспатент уже поданы документы на регистрацию фонда «Загадка Усольцевых». В нашей стране эта фамилия уже стала нарицательной. Непонятно, зачем они пошли в лес и почему пропали. Наш фонд будет заниматься расследованием таких тайн, происходящих на наших глазах, и объединять людей, интересующихся загадками человечества, — сказал Аронов.

Бизнесмен отметил, что уже сейчас в организацию вступают исследователи, ученые и просто все желающие. В конце декабря запланирован первый съезд фонда. По словам Аронова, в следующем году может состояться экспедиция к горе Буратинка в Красноярском крае, где пропала семья.

Фонд будет выпускать специальную атрибутику — футболки, бейсболки, походные рюкзаки со встроенным GPS-трекером, чтобы можно было не потеряться в лесу, — заметил он.

Ранее сообщалось, что Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход. Спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев. Никаких следов обнаружено не было. До сих пор высказываются разные версии исчезновения семьи — от обыденных до фантастических.