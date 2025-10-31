Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 13:05

Похожую на пропавших Усольцевых пару заметили в Новосибирске

Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край Фото: NEWS.ru

Двоих людей, похожих на пропавших в тайге Ирину и Сергея Усольцевых, видели в Новосибирске, сообщил ведущий Дмитрий Борисов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Одна из зрительниц рассказала журналистам, что двое похудевших человек переходили в городе через дорогу.

По словам очевидицы, ребенка при паре не было. Взрослый сын Усольцевых Данил Баталов в ответ заявил, что не верит поступившей информации. По его словам, невозможно проверить все подобные сигналы, которые поступают в большом количестве.

Я отнесся к этой информации скептически. Нам постоянно пишут разные люди, в том числе не совсем адекватные. Проверять каждое такое сообщение не представляется возможным, — пояснил Баталов.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной ушли в короткий поход к горе Буратинка Кутурчинского Белогорья 28 сентября и перестали выходить на связь. Семью искали более 1500 человек со спецтехникой и кинологическим расчетом.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что семья могла бы продержаться без пищи не более двух недель. По его словам, вероятность выживания снижается еще сильнее в условиях отсутствия источника воды.

пропажи
дети
Тайга
очевидцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
Краснодарец планировал поджог на железной дороге
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Россиян избавили от необходимости оформлять визу еще в одну страну
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.