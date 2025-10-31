Похожую на пропавших Усольцевых пару заметили в Новосибирске

Двоих людей, похожих на пропавших в тайге Ирину и Сергея Усольцевых, видели в Новосибирске, сообщил ведущий Дмитрий Борисов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Одна из зрительниц рассказала журналистам, что двое похудевших человек переходили в городе через дорогу.

По словам очевидицы, ребенка при паре не было. Взрослый сын Усольцевых Данил Баталов в ответ заявил, что не верит поступившей информации. По его словам, невозможно проверить все подобные сигналы, которые поступают в большом количестве.

Я отнесся к этой информации скептически. Нам постоянно пишут разные люди, в том числе не совсем адекватные. Проверять каждое такое сообщение не представляется возможным, — пояснил Баталов.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной ушли в короткий поход к горе Буратинка Кутурчинского Белогорья 28 сентября и перестали выходить на связь. Семью искали более 1500 человек со спецтехникой и кинологическим расчетом.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что семья могла бы продержаться без пищи не более двух недель. По его словам, вероятность выживания снижается еще сильнее в условиях отсутствия источника воды.