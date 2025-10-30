Поисковик озвучил наиболее вероятную версию пропажи семьи Усольцевых

Наиболее вероятная версия исчезновения семьи Усольцевых в районе горы Буратинка в тайге Красноярского края — несчастный случай, таким мнением с NEWS.ru поделился красноярский гид Алексей Исиченко, который вместе с волонтерами искал пропавших супругов с дочерью. Однако, из-за того, что от семьи не осталось никаких следов, нельзя отметать и другие теории, отметил он.

Спектр версий, которые существуют, конечно, открыт. Могут быть версии даже самые экстравагантные, потому что ни одного следа не осталось. Нет никакой зацепки. Поэтому такие версии выстраиваются. Но самое вероятное, это какой-то несчастный случай. Затерялись и в лесу, может быть, переохлаждение заработали. Просто очень сложно найти людей или то место, где они скрывались или скрываются, — отметил специалист.

Гид указал, что местность, на которой ищут Усольцевых, имеет очень сложный рельеф. На этой территории тяжело обнаружить потерявшихся людей, отметил Исиченко. По его мнению, обнаружение скорее можно отнести к счастливой случайности.

Очень большая территория, очень много сложного рельефа: камни, корни, деревья, буреломы, скалы. Рельеф не просто плоский, земляной, он там горный и весь со сложностями — всякими полочками, нишами. Такая территория, только если случайно повезет, то может быть, найти можно будет, — рассказал гид.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной ушли в короткий поход к горе Буратинка Кутурчинского Белогорья 28 сентября и перестали выходить на связь. Семью искали более 1500 человек со спецтехникой и кинологическим расчетом.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил NEWS.ru, что семья могла бы продержаться без пищи не более двух недель. По его словам, вероятность выживания снижается еще сильнее в условиях отсутствия источника воды.