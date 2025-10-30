Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды

Терапевт Кондрахин: Усольцевы могли бы продержаться без еды максимум две недели

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Семья Усольцевых, исчезнувшая в лесах Красноярского края, могла бы продержаться без пищи не более двух недель, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, вероятность выживания снижается еще сильнее в условиях отсутствия источника воды.

Время, которое человек может продержаться без еды, обычно зависит от возраста и массы тела. То есть если масса тела достаточно большая, то человек проживет две-три недели спокойно, была бы вода. Если ее нет, сроки сокращаются до недели. А дальше все, человек практически засыпает, появляется слабость, сонливость. И потом уже дикие звери могут сделать свою работу, — поделился Кондрахин.

Он подчеркнул, что галлюцинации при недостатке пищи маловероятны, поскольку голод ощущается остро, но затем притупляется, так как организм начинает переваривать собственные ткани желудка и кишечника. По его словам, истощение наступает, когда запасов энергии в еде становится недостаточно, и организм начинает медленно угасать.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что Усольцевых не станут объявлять в международный розыск, если докажут инсценировку их исчезновения. По его словам, такое решение возможно только после предъявления супругам обвинений в тяжких преступлениях.

пропавшие
поиски
Краснодарский край
семьи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
