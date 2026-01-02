Новый год — 2026
Эрмитаж сделает вход бесплатным по случаю Рождества

На следующей неделе, 7 января, вход во все комплексы Государственного Эрмитажа будет бесплатным для посетителей, сообщили в пресс-службе учреждения. Такое решение связано с празднованием в этот день Рождества. Бесплатные билеты будут выдавать в кассах комплексов Эрмитажа в порядке живой очереди, а также на официальном сайте.

Государственный Эрмитаж поздравляет вас с новогодними праздниками и напоминает, что 7 января 2026 года, в Рождество Христово, все комплексы музея можно будет посетить по бесплатным входным билетам, — говорится в заявлении.

Уточняется, что количество бесплатных билетов в каждый из комплексов музея будет зависеть от его пропускной способности. При этом вход будет осуществляться по сеансам. Во избежание скопления людей в гардеробах и вестибюле проход к кассам организуют по группам.

Ранее в пресс-службе Эрмитажа сообщили, что поврежденный петербуржцем трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века в Эрмитаже не был застрахован. В связи с этим расходы на его реставрацию должен возместить сам нарушитель.

