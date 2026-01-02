Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 16:26

Стало известно, как один из погибших попал в кафе в Хорлах

RT: погибший при ударе ВСУ в Хорлах пришел в кафе по просьбе невестки

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Один из погибших в результате удара ВСУ по кафе в селе Хорлы Херсонской области оказался в заведении по приглашению невестки, сообщает RT со ссылкой на родственницу покойного. Отмечается, что мужчина не собирался выходить из дома, поскольку был домоседом.

Брат был домоседом, и он бы не пошел в это кафе и жив остался бы. Его невестка позвала — они с друзьями там были, — приводятся в публикации слова женщины.

Женщина пояснила, что невестка Михаила получила травмы на левой стороне тела и сейчас проходит восстановление дома. У покойного остались двое несовершеннолетних детей: мальчик 13 лет и девочка 11 лет.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия требует публично осудить теракт в Хорлах. По его словам, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях.

Ранее специальный представитель МИД России Родион Мирошник заявил, что действия украинских властей расходятся с их словами. Он привел в пример новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот говорил о мире. В тот самый момент, по словам дипломата, украинские беспилотники атаковали кафе в Херсонской области.

Херсонская область
Владимир Сальдо
погибшие
ВСУ
