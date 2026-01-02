Новый год — 2026
Мошенники добрались до бабушкиных онлайн-открыток на Рождество

IT-эксперт Иевлев предупредил о вирусах в онлайн-открытках на Рождество

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мошенники рассылают россиянам рождественские открытки с вирусами в мессенджерах, рассказал Lenta.ru IT-эксперт Виктор Иевлев. Он отметил, что при открытии подобных картинок в телефон могут попасть трояны.

В Рождество, как правило, рассылают GIF и картинки с поздравлениями в мессенджерах. Под такие поздравления часто маскируют трояны и другие вредоносные файлы или скрипты, — объяснил Иевлев.

По словам специалиста, схема нередко основана и на фишинговых ссылках. Злоумышленники маскируют их под открытку, подарок или скидку от маркетплейса, перенаправляя пользователей на поддельные сайты.

В этом случае цель преступников — украсть данные банковской карты или доступ к аккаунтам, — подчеркнул Иевлев.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали выманивать деньги у россиян на сайтах знакомств. Они создают фейковые женские профили в дейтингах, завлекают доверчивых пользователей общением и приглашают на встречу. Это происходит под видом возврата оплаты за билеты, купленные на различные мероприятия для свидания.

