Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 16:26

Аэропорт Ижевска временно ограничил работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорт Ижевска ввел временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщили в управлении МЧС России по Удмуртии. В ведомстве также отметили, что на территории региона с 17:05 (16:05 по московскому времени) действует сигнал «Ковер».

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 17:05 (16:05 мск) 2 января введен сигнал «Ковер» (радиус действия 100 км), — говорится в заявлении.

Ранее в аэропортах Краснодарского края произошли массовые задержки авиарейсов. Проблемы коснулись почти 40 вылетов и прилетов. Наибольшие сбои наблюдаются в международном аэропорту Сочи. Там задерживаются 14 вылетов, включая рейсы в Анталью, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москву. Также на прилет отложено 18 рейсов.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Оренбурга и Ярославля. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, такое решение принято ради обеспечения безопасности полетов. Спустя шесть часов аэропорт Оренбурга возобновил работу.

