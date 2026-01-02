Новый год — 2026
02 января 2026 в 15:47

Сальдо раскрыл, как украинцы на самом деле относятся к теракту ВСУ в Хорлах

Сальдо заявил, что украинцы сопереживают россиянам после теракта в Хорлах

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Украинские граждане испытывают искренние чувства скорби и сострадания к россиянам, которые стали жертвами трагических событий в селе Хорлы Херсонской области, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, это показывает, что врагом для России являются не граждане Украины, а ее нынешнее киевское руководство.

На Украине поисковые запросы о трагедии в Хорлах перевалили за полмиллиона, эта тема там сейчас одна из самых обсуждаемых. Люди сопереживают погибшим и пострадавшим от рук боевиков ВСУ россиянам, скорбят, разделяют боль и горе их семей, — отметил руководитель региона.

Ранее Сальдо уточнял, что подавляющее большинство людей, которые находились в кафе села Хорлы Херсонской области в момент атаки Вооруженных сил Украины, были местными жителями. Он также сообщил, что в настоящее время устанавливаются личности гостей, которые могли приехать из других мест. Процесс идентификации погибших продолжается судебно-медицинскими экспертами с применением анализа ДНК. По словам губернатора, все родственники жертв в конечном счете будут найдены и уведомлены о случившемся.

До этого в Министерстве здравоохранения Республики Крым заявили, что в местных больницах сейчас находятся 14 человек, пострадавших в результате удара ВСУ по Хорлам. Двое из них, взрослый и ребенок, остаются в тяжелом состоянии, а у остальных зафиксированы повреждения средней степени тяжести.

