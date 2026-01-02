Финансист рассказала, как может повести себя курс доллара в 2026 году

Финансист рассказала, как может повести себя курс доллара в 2026 году Финансист Горбунова: курс доллара может колебаться от 75 до 100 рублей

В 2026 году возможны колебания курса от 75 до 100 рублей за доллар рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова. По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», все будет зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке.

Горбунова сообщила, что наиболее вероятно постепенное ослабление национальной валюты. Она пояснила, что Центральный банк планирует поэтапно понижать ключевую процентную ставку, предполагая, что к концу года ставка может достигнуть уровня около 12%. Такая мера позволит активизировать процесс кредитования, привлечь дополнительные инвестиции и снизить интерес населения к накопительным вкладам.

Согласно базовому варианту, обменный курс установится в диапазоне 90-95 рублей за доллар, что означает относительно умеренный спад курса рубля. Оптимистический сценарий предусматривает отмену экономических ограничений, стабилизацию международной обстановки и приток зарубежного капитала, благодаря чему курс доллара опустится до диапазона 75-83 рублей за доллар.

Однако существует и негативный вариант, связанный с усилением напряженности на международной арене, падением нефтяных котировок и введением новых санкций против России. В таком сценарии стоимость американской валюты превысит отметку в 100 рублей.