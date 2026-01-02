Новый год — 2026
Салат «Абсент»: накройте праздничный стол за 5 минут!

Быстрый праздничный салат Быстрый праздничный салат Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда перед праздниками кажется, что времени катастрофически не хватает. Но есть блюда, которые собираются за считаные минуты — и салат «Абсент» как раз из таких. Он яркий, свежий, с интересным вкусом и очень простым набором продуктов. Гости обычно спрашивают, как он приготовлен, а вы спокойно успеваете все: накрыть стол, доделать мелочи и сохранить отличное настроение.

Возьмите 200 г ветчины и нарежьте тоненькими полосками. Нашинкуйте один длинный огурец (приблизительно 150 г) соломкой. Положите в миску. Натрите 150 г твердого сыра вроде пармезана. Тоже отправьте в ту же тарелку. 2 дольки чеснока пропустите через чеснокодавку, закиньте ко всему остальному. Заправьте 2 ст. л. майонеза, перемешайте и подсолите по вкусу.

Переложите в салатник, слегка помните ложкой, чтобы форма получилась аккуратной. Салат выходит свежим, сбалансированным и очень быстрым в приготовлении — настоящая находка для праздничного вечера.

  • Совет: если хотите сделать вкус мягче, замените половину майонеза густым йогуртом или сметаной.

Салат «Мой генерал»: приготовьте для генерала вашего сердца!

Салат «Абсент»: накройте праздничный стол за 5 минут!
