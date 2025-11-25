Салат «Мой генерал» для генерала вашего сердца! 5 минут на сборку

В салате «Мой генерал» гармонично сочетаются обжаренное мясо, отварные овощи и грецкие орешки. Генералу вашего сердца точно понравится!

Предварительно сварите 2 средних морковки и 2 свеклы, а также 3 яйца. Дождитесь, пока ингредиенты остынут, очистите их и натрите. Также натрите 100 г твердого сыра.

Основу салата составляет мясо. Можно брать любое — говядину, курицу, свинину, индейку. Нарежьте кусочек кубиками и обжарьте в 50 мл подсолнечного масла. Обратите внимание, что на разные виды мяса понадобится разное время: говядину стоит жарить дольше всего, где-то 35 минут, а вот курице и индейке достаточно и 10.

В конце жарки добавьте соль, перец и 2 зубчика чеснока. После этого остудите мясо и выложите его первым слоем на блюдо, смазав майонезом. Всего понадобится около 150 мл майонеза на весь салат. Промазывайте им каждый слой.

На второй слой пойдет твердый сыр, далее — яйца, морковь, свекла. Последний слой слегка посолите и поперчите. Верхушку салата тоже смажьте майонезом.

В качестве украшения возьмите горсть грецких орехов (приблизительно 50 г будет достаточно). Слегка обжарьте их без масла для усиления запаха, затем порубите. Крошкой из орехов посыпьте блюдо. Перед подачей дайте настояться в холодильнике 1–2 часа для пропитки.

Простейший салат «Снежная королева» с крабовыми палочками: недорогое и очень простое блюдо на Новый год.