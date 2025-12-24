Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 21:22

«Дорогой брат»: Кадыров поздравил Алиева с днем рождения

Рамзан Кадыров поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров направил поздравление с днем рождения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В своем обращении, которое опубликовано в Telegram-канале, он назвал азербайджанского лидера дорогим братом и важным государственным деятелем.

Поздравляю с днем рождения президента Республики Азербайджан, дорогого брата Ильхама Гейдаровича Алиева! Это государственный деятель, чья позиция и последовательные шаги вносят весомый вклад в укрепление доверия, партнерства и добрососедских отношений между нашими странами, — сказано в публикации.

Особое внимание в поздравлении также было уделено исторической роли отцов двух лидеров Гейдару Алиеву и Ахмат-Хаджи Кадырову. Глава Чечни выразил уверенность и радость от большого потенциала дальнейшего сотрудничества двух стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. В поздравительной телеграмме глава российского государства пожелал ему здоровья, благополучия и успехов. В среду, 24 декабря, Алиеву исполнилось 64 года.

Ильхам Алиев
Рамзан Кадыров
дни рождения
поздравления
