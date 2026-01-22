Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:33

Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием

Супруга Алдонина поздравила его с днем рождения, пока тот лечит рак в Германии

Евгений Алдонин Евгений Алдонин Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга обратилась к нему в социальных сетях, опубликовав в Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместные фото по случаю его дня рождения. 22 января футболисту исполнилось 46 лет. Супруга тепло поздравила его и сообщила, что дети соскучились по отцу, пока тот проходит лечение от онкологического заболевания в Германии.

С днем рождения, все скажу лично, — пообещала Ольга.

О диагнозе спортсмена — раке поджелудочной железы — стало известно после того, как коллеги объявили сбор средств на дорогостоящую терапию. Алдонин находится за границей под наблюдением специалистов, в то время как в России у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Сам Алдонин поддерживает связь с коллегами и сохраняет оптимистичный настрой. По словам комментатора Дмитрия Шнякина, спортсмен подтвердил наличие шансов на выздоровление и намерен бороться за жизнь. Семья футболиста, включая его дочь Веру Началову, призывает прессу не тиражировать слухи и доверять только официальной информации от близкого круга, пресекая комментарии со стороны бывших медиа-менеджеров.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев заявил, что Алдонин, несмотря на борьбу с раком, демонстрирует стойкость и дух. Он заявил, что все футбольное сообщество ждет выздоровления спортсмена. Сычев также отметил, что экс-полузащитник ЦСКА пообещал сыграть с ним в хоккей.

