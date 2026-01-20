Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 06:00

Личная жизнь, страшный диагноз: как сейчас живет борющийся с раком Алдонин

Евгений Алдонин Евгений Алдонин Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Какие последние новости выходили о состоянии спортсмена, как сложилась его личная жизнь?

Что известно о состоянии Алдонина

13 января бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов рассказал об общении с Евгением Алдониным, которому диагностировали рак поджелудочной железы.

«Значит, после того как прошла эта информация, что Женька болен, мне было 26 ноября 50 лет. И Женек прислал мне голосовое сообщение. Поздравление от человека, у которого проблемы — не слышится даже нотки там», — сказал Радимов.

Спортсмен подчеркнул, что всегда поддержит Алдонина.

«И я всегда буду с Женьком. Мы друг друга поздравили. И мы с ним ездили как-то в FONBET Кубок России. У нас с ним была тревел во Владивосток, мы с ним ездили три-четыре года назад, очень далеко летали, провели прям классное время. Провели автограф-сессию, показали кубок во Владивостоке. Так вот я Женьку говорю, что нас ждет второй тревел туда, во Владивосток, так что, Женек, давай скорее возвращайся! Я тебя здесь жду, и мы вместе поедем», — добавил Радимов.

В конце декабря экс-полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев заявил, что его бывший одноклубник Евгений Алдонин держится бодро.

«Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своем состоянии — он бодрячком. Надеюсь, все будет хорошо, и мы увидим Евгения и на падл-кортах, и на футболе», — отметил он.

22 ноября в СМИ разлетелась новость о тяжелом недуге Алдонина. Представители Российской премьер-лиги информировали, что футболисту предстоит долгое и затратное лечение.

Сам Алдонин в ноябре выразил надежду на выздоровление и подтвердил, что у него есть шансы на ремиссию. Как сообщил комментатор Андрей Шнякин, он связался со спортсменом, который проходит лечение в одной из немецких клиник.

«Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем, под надзором классных спецов, передаю его слова: „Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь“», — сказано в посте.

Как сложилась личная жизнь Алдонина

У Евгения Алдонина трое детей: Вера, появившаяся на свет в браке с певицей Юлией Началовой, а также сын Артем и дочь Анжелика от второго брака с женщиной по имени Ольга.

После смерти Юлии Началовой Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой, родителями Юлии, Виктором и Таисией Началовыми. Ее крестная мать, певица Лариса Долина, тоже заботилась о девочке. Алдонин тоже поддерживал дочь. Сейчас Вера совершеннолетняя, она учится на втором курсе ВГИКа.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, певице было всего 38 лет. Смерть Юлии была вызвана стечением ряда обстоятельств и ее хроническими заболеваниями. У артистки были и другие проблемы со здоровьем. В начале нулевых она страдала от анорексии. Позже, уже после рождения дочери, она пережила неудачную маммопластику. Во время операции в ее организм попала инфекция. А сепсис (заражение крови), в свою очередь, привел к проблемам с почками.

Евгений Алдонин
Россия
спортсмены
футболисты
рак
онкология
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
