Биография, личная жизнь, мнение об СВО: как живет актриса Дарья Юргенс

Известная российская актриса, заслуженная артистка России Дарья Юргенс 20 января отмечает 58-летие, в последнее время она перестала появляться в новостях. Что известно о ее жизни, чем она занимается сейчас?

Как прославилась Дарья Юргенс

Дарья Юргенс (до 2003 года Лесникова) родилась на свет 20 января 1968 года в городе Томске. Вскоре после её рождения семья переехала в Мариуполь. Её родители, Георгий Михайлович Лесников и Наталья Никитична Юргенс, работали в местном драматическом театре.

Юргенс мечтала стать ветеринаром, но вскоре осознала, что ее призвание — это театр. После окончания школы она отправилась в Ленинград, где стала вольным слушателем в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, так как не смогла набрать достаточное количество баллов для поступления. В 1990 году она завершила обучение в этом вузе.

По окончании ЛГИТМиКа, Юргенс присоединилась к труппе Молодежного театра на Фонтанке. Ее кинематографический дебют состоялся в 1998 году, когда она снялась в фильме «Про уродов и людей» режиссера Алексея Балабанова.

Известность артистка получила благодаря роли в фильме «Брат-2». Для участия в этом проекте она решилась на радикальный шаг — побрилась наголо.

После этого Юргенс снималась в проектах «Морские дьяволы», «Крот», «Итальянец», «Ментовские войны», «Каменская-5», «Шерлок Холмс», «Подкидыш», «Так поступает женщина», «Ничей», «Номер один», «Зоя», «Хозяин», «Полицейское братство», «В последний путь» и других.

Всего в фильмографии актрисы более полусотни ролей.

Что известно о личной жизни Дарьи Юргенс

Дарья Юргенс была замужем за актером Евгением Дятловым. Их знакомство произошло в студенческие годы, когда они учились в театральном вузе. Спустя три года совместной жизни они приняли решение развестись.

Причиной разрыва стало предательство со стороны Дятлова, который изменял своей супруге. После этого Дарья начала отношения с музыкантом Юрием Шевчуком.

Вскоре Юргенс узнала о беременности, однако не хотела менять карьеру на семью и сделала аборт. Она признавалась, что до сих пор жалеет об этом поступке.

Вскоре после разрыва с Шевчуком актриса жила с коллегой Петром Журавлевым, но спустя время пара рассталась.

В 2003 году Юргенс родила дочь. Имя отца она не афиширует.

Спустя время, на съемках «Морских дьяволов», она познакомилась с постановщиком трюков Сергеем Великановым.

«Я ухаживала долго за ним. Он был очень скромный. Я его все время хватала под руку, говорила: „Пойдем заниматься“. Кокетничала с ним», — признавалась звезда в шоу «Секрет на миллион».

Юргенс и Великанов продолжают жить вместе по сей день, но до сих пор не оформили свои отношения официально. Актриса отмечала, что негативный опыт нескольких предыдущих браков повлиял на ее отношение к браку.

Как Дарья Юрген относится к СВО

Дарья Юргенс выросла в Мариуполе. В 2022 году она выражала сожаление, что не могла посетить могилы своих родителей, похороненных там.

«Мама с папой похоронены в Мариуполе. Русские люди: мама — ленинградка, блокадница, отец из уральской глубинки. Восемь лет я не могла приехать на их могилы, мне был запрещен въезд на Украину! Конечно, я хотела, чтобы Донбасс вернулся в Россию вместе с Крымом», — говорила актриса.

Также в 2022 году в Мариуполе, где шли ожесточенные бои, находился ее старший брат Никита.

«ВСУ дали команду город не сдавать, если сдавать, то только в руинах. Постоянно приходилось хоронить, возле детских садов хоронить несчастных, которые попали под осколки. Каждый мой звонок сопровождался только одной просьбой: поехали домой. Но, во-первых, он работал, во-вторых, у него там супруга. В-третьих, почему люди на своей земле должны бросать свой дом и уезжать? Потому что кто-то там на Украине это решил, какой-то дядя с украинскоговорящей мовой, хотя все они разговаривают на русском», — рассказывала актриса.

Юргенс отметила, что молилась каждую ночь о здоровье брата. В итоге он выжил.

«Это было просто какое-то невероятное счастье», — вспоминала артистка.

После взятия под контроль ВС РФ Мариуполя артистка отмечала, что теперь в городе будет все, что положено. Она уверена, что люди станут свободными благодаря проведению спецоперации.

Чем сейчас занимается Дарья Юргенс

Дарья Юргенс не прекращает свою творческую деятельность.

В настоящий момент при участии актрисы в производстве находятся картины «Морские дьяволы. Вызов принят» и «Кордон-2». Их выход запланирован на 2026 год.

Кроме того, артистка с 2019 года выступает на сцене театра «Балтийский дом».

