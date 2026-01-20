Умер Валентино Гаравани: биография основателя модного дома Valentino

В 93 года ушел из жизни легендарный итальянский модельер, основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани. Как сын электрика покорил Голливуд и одевал принцессу Диану, Жаклин Кеннеди и артистов с мировым именем? Биография дизайнера — в материале NEWS.ru.

В ранние годы Валентино Гаравани

Валентино Клименте Людовико Гаравани, более известный под именем Валентино, появился на свет в мае 1932 года в итальянском городе Вогера, который находится недалеко от Милана на севере страны. Его отец был электриком, а мать занималась домашними делами.

Валентино с детства увлекался рисованием, модой и аксессуарами, а также помогал своей тете, которая шила одежду на заказ. Его родители смогли отложить достаточно денег, чтобы после школы отправить его учиться в Академию искусств в Милане, куда он был зачислен в 1949 году.

В 1950 году он продолжил свое обучение в Школе при Синдикате высокой моды в Париже. После окончания учебы в 1951 году Валентино пробовал устроиться на работу в известные парижские дома моды Jacques Fath и Balenciaga, но его попытки не увенчались успехом.

Как Гаравани основал дом моды Valentino

Гаравани обучался у известных французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша на протяжении примерно 10 лет. По ночам он занимался оформлением витрин магазинов, а днем создавал эскизы одежды. В 1959 году он вернулся в Рим, где начал работать с дизайнерами Эмилио Шубертом и Винченцо Фердинанди.

В 1960 году в Риме модельер основал свое ателье и зарегистрировал бренд Valentino. Одним из первых клиентов, обратившихся в его модное заведение, стала известная актриса Элизабет Тейлор. Параллельно с этим он встретился с Джанкарло Джамметти, который впоследствии стал его бизнес-партнером и с 1962 по 1998 год руководил домом моды.

В 1962 году на выставке Pitti Immagine в Флоренции была представлена коллекция Valentino — Gotha, которая вызвала большой интерес. В коллекцию вошли платья уникального оранжево-красного цвета, получившего название Rosso Valentino. Этот оттенок стал визитной карточкой бренда и выделялся на красных ковровых дорожках кино- и музыкальных мероприятий, что привлекло внимание мировых знаменитостей. Среди клиентов дизайнера были Одри Хепберн, Марелла Аньелли, принцесса Маргарет Великобритании и другие знаменитые личности.

В 1963 году к Valentino пришла Жаклин Кеннеди после смерти своего мужа. Она попросила создать шесть черных нарядов для траура.

Кто из знаменитостей выбирал наряды Valentino

К середине 1960-х годов Гаравани стал ведущим итальянским кутюрье. В 1968-м он представил коллекцию Collezione Bianca, где белые и бежевые изделия украшала вышивка V, ставшая его фирменным знаком. Жаклин Кеннеди выбрала кружевное платье из этой коллекции для свадьбы с Аристотелем Онассисом.

С конца 1960-х годов бренд Valentino активно расширял свою розничную сеть. Магазины открывались в Милане, Риме, Париже, Токио, Нью-Йорке, Бангкоке, Далласе и Москве, а также в других городах. В результате количество магазинов превысило 1500, и они стали доступны более чем в 100 странах.

Среди постоянных клиентов модельера в разное время были такие знаменитости, как британская принцесса Диана, королева Испании София, княгиня Монако Грейс, бывшая первая леди США Нэнси Рейган, а также актрисы Софи Лорен, Николь Кидман, Джейн Фонда, Гвинет Пэлтроу, Джулия Робертс, модели Клаудия Шиффер, Наталья Водянова и многие другие.

В нарядах от Valentino сочетались узами брака такие известные персоны, как принцесса Швеции Мадлен, принцесса Нидерландов Максима, Элизабет Тейлор, Дженнифер Лопес и Энн Хэтэуэй, а также ряд других знаменитостей.

Почему был продан модный дом Valentino

Valentino был продан в 1998 году за $300 млн итальянскому холдингу HdP. В 2002 году миланский концерн Marzotto купил бренд за $210 млн, затем в 2007 году лондонская компания Permira приобрела Valentino за $3,5 млрд. В 2012 году катарская корпорация Mayhoola купила бренд за 858 млн долларов.

Валентино проработал креативным директором модного дома до 23 января 2008 года. В тот день в рамках Парижской недели высокой моды он представил свою последнюю коллекцию, где все модели были одеты в красное. Этим показом дизайнер официально завершил свою карьеру, посчитав момент подходящим.

После этого Валентино Гаравани продолжил заниматься индивидуальным пошивом одежды. В 2010 году во Франции прошла выставка, на которой были представлены 200 эскизов и набросков моделей, созданных им с 1959 по 2008 год, а также фотографии известных людей в нарядах от Valentino.

Что известно о смерти Валентино Гаравани

Гаравани скончался в 93 года. Отмечается, что модельер умер в окружении близких, другие подробности не раскрываются.

В пресс-службе фонда дизайнера сообщили, что похороны пройдут в пятницу, 23 января, в 11 часов (13 мск) в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики.

Перед этим, в среду и четверг, поклониться мастеру смогут все желающие. Прощание пройдет в бутике и культурном центре Valentino на знаменитой Пьяцца-ди-Спанья.

